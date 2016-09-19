白吃白喝男被扭送法辦 原來店家早PO網提醒
2016-09-19 19:26
〔記者黃良傑／高雄報導〕精神狀況不佳的黃姓男子，連續2天到火鍋店、日本料理店白吃白喝了2、5千元，被店家扭送法辦，警方訊後依詐欺罪嫌送辦，今通知黃男在台北的家人南下善後。
店家抱怨黃男專點「刺身」等高檔料理，店員見這位中年人乾乾淨淨，穿著印有「台灣」字樣的T恤，不像街友模樣，竟然會白吃白喝，立即報警處理。
新興警方今天表示，黃男（47歲）疑曾在北部地區也有白吃白喝紀錄，家人不想限制他的行動，便讓他自己到高雄居住，不料，他先在新興區一家火鍋店大吃大喝，消費2千元卻付不出錢，店家見他神情怪異，並未追究，但隔天向警方備案。
不料，黃男前晚又到一家日本料理店大吃大喝，點了2盤高檔料理「刺身」，消費金額高達5千多元，但他佯稱錢放在家裡忘帶，店家將他扭送中正三路派出所，警方掌握黃男已白吃白喝2家店了，昨偵訊後依詐欺罪嫌送辦，警方今連繫其家人，並得知黃男因四處白吃白喝再落跑，已成許多餐飲店家網搜的對象，同業互相提醒防範這號人物。
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