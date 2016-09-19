企管公司涉作假帳侵吞2億 檢調2路搜索約談5人

2016-09-19 15:07

〔記者謝君臨／台北報導〕某企管顧問公司陳姓負責人，被控於98年6月至今年4月間，利用替某些公司辦理報稅、出納等金融業務機會，趁機偽造存、提款紀錄，近7年時間侵吞逾2億2千4百萬元；台北地檢署今指揮台北市調處搜索該公司及陳女住處，並約談陳女與4名證人到案，全案朝偽造文書、侵占罪嫌方向偵辦。