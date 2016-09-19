屋冒濃煙 鄰居驚呼！男水電工疑燒炭亡
2016-09-19 11:57
王姓男水電工疑在租住處燒炭自殺身亡，警、消人員進屋調查。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕租住在南市北區長榮路五段一間透天厝的王姓男水電工，今天上午被人發現疑在一樓屋內燒炭自殺。警、消人員獲報到場灌救，從一樓浴室救出無生命跡象的王男，送醫急救，可惜仍傷重不治。
今上午九點多，有民眾發現北區長榮路五段這間民宅不斷冒出濃煙，警、消人員趕到現場、進屋出水灌救，屋內一樓客廳被煙燻的焦黑，很快撲滅火勢。消防人員入屋搜尋，在一樓後方浴室內發現躺臥在浴缸的王姓男子已無生命跡象；浴室內還有燒木炭的情況。
消防人員觀察到屋內其他傢俱也有焚燒跡象，研判王男燒木炭外，也燒了其他傢俱物品，尋短的可能性高。市警五分局鑑識人員檢視屋內並未發現遺書。
王男的大伯表示，從事水電工作的王男平日一人獨居在此宅，近日他與王男接觸，沒感受到王男透露尋短念頭等異狀，但前陣子王男腦部有長腦瘤之類病症，曾開刀治療；另王男有喝酒騎機車被抓的官司案，法官判要入監服刑六個月，不能改為勞動服務，王男覺得鬱悶，不知王男尋短動機與身體病痛、官司案有無關聯性？
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