獨居女套房飄惡臭 已死亡3天
2016-09-19 06:58
〔記者王冠仁／台北報導〕 台北市消防局昨天深夜11點多接獲報案，指稱台北市廣州街有一間公寓屋內發出惡臭，還有一名女子倒臥地板。
救護人員與警方先後趕到，破門後發現該名女子是獨居的55歲劉姓女子，至少已經死亡3天以上。警方初步勘察，沒發現打鬥痕跡與外力入侵跡象，研判是因病暴斃身亡，將聯絡其家屬釐清死因。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 獨居
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 急診室罕見病例！他吃完蛤蠣開始不斷射精...
- 徐國勇換跑道 王鴻薇提醒這位律師當心
- 〈熱門族群〉製鞋股價回檔 逢高建議減碼
- 〈愛瘋迷〉貴婦人生 未必適合妳
- 星期專訪》台灣大學校長楊泮池：醫師納勞基法 無配套恐大亂
- 〈小辭典〉Micro LED
- 自由共和國》川島真／ 小池百合子走馬上任
- 〈愛讀書〉《黑心居酒屋》
- 〈徵文啟事〉消除心中惡魔
- 冷眼集》歷史上從不缺這種人
- 建仔還想拚 將返「魔法學校」練功
- 美媒︰豪苦練有成 籃網防守升級
- 自由廣場》黃世銘條款與張盛和、曾銘宗
- 公視《青春發言人》 要用VR跨國採訪
- 徐佳瑩受毛孩啟發 獻聲助浪浪
- 曼哈頓住宅區爆炸 29傷
- 好臭！瓦斯外洩？原來是30顆波羅蜜「集氣」
- 要國民黨屈膝比想像中容易
- 自由廣場》林全應派員「政經」釋疑兆豐案
- 英雄約定 大王轟到了幸福「鋒」抱
- 中職》談握球棒跑壘習慣 彭政閔這樣解釋
- 風機國產化不順 中鋼、東元恐分手
- 馬桶作３代 和成最體貼你的屁屁
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 China dialogue proviso ‘not productive’
- 侯昌明搭檔林書煒 挑樑主持廣播金鐘
- 自由廣場》〈澄社評論〉推動改革需要志業精神
- 《風水專家看法》塔位遭硫磺氣入侵 子孫有凶災
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 〈熱門族群〉樺漢衝上500元大關 工業電腦比價效應起
- 東海女子菁英賽／延長賽封后 盧曉晴擁抱開心果
- 〈旅遊的滋味〉加勒懷古之行
- 揭密《屍速》3彩蛋 一切竟和「它」有關！
- 09/19 各報重點新聞一覽
- 紐約驚傳爆炸案 瑪莎老婆驚險躲過一劫
- 健康充電站─肝病防治講座
- Jolin拆看生日卡 大露蠻腰涼颼颼
- 〈婚姻研究院〉愛上韓國歐巴
- 自由共和國》郝明義／ 林全要面對經濟部的問題
- 慈湖遊客銳減 市府：南向拓客源
- 海邊FUN風箏 地景藝術節吸睛
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：獨居女套房飄惡臭 已死亡3天
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分