獨居女套房飄惡臭 已死亡3天

2016-09-19 06:58

〔記者王冠仁／台北報導〕 台北市消防局昨天深夜11點多接獲報案，指稱台北市廣州街有一間公寓屋內發出惡臭，還有一名女子倒臥地板。

救護人員與警方先後趕到，破門後發現該名女子是獨居的55歲劉姓女子，至少已經死亡3天以上。警方初步勘察，沒發現打鬥痕跡與外力入侵跡象，研判是因病暴斃身亡，將聯絡其家屬釐清死因。