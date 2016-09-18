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以電磁爐燒炭 憂鬱男自殺亡

2016-09-18  21:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕中秋節剛過，憂鬱男燒炭不治。患有憂鬱症的43歲楊姓男子，今天午後被前妻發現陳屍在自己剛買的新厝內。警方趕抵發現，楊以電磁爐加熱木炭，致一氧化碳中毒不治。

警方調查，43歲楊姓男子為台北某貨運公司主管，他與朱姓前妻有一個還在念5年級的女兒。2人離異後，仍以朋友相待，朱女假日仍會到楊住處相聚。今天午後近1時許，朱女發現楊的房門反鎖，開門入內赫見楊已臉部發黑，氣絕在臥房床上，床旁有一盆裝了木炭的鐵盆，仍不斷以電磁爐加熱。

朱女趕緊掩鼻，打開窗、門後報警。警方獲報趕抵現場後找到楊留的遺書，上頭寫著：「所有都給哥哥」；研判楊應是昨天在住處燒炭尋短，但死因仍有待檢察官相驗進一步釐清。

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  • 楊姓男子被發現以微波爐燒木炭尋短不治。（記者林嘉東攝）

    楊姓男子被發現以微波爐燒木炭尋短不治。（記者林嘉東攝）

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