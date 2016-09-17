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不滿車子按喇叭 陣頭成員攔車跳上引擎蓋

2016-09-17  07:07

〔記者王捷／台南報導〕昨日台南中西區的一間神壇廟會遶境，不但沒有申請路權還阻交通，轎班成員不滿陳姓駕駛在綠燈時想要通行，還對著隊伍按喇叭，團團包圍住陳男轎車還拍打車身，其中一名綽號「阿成」的男子，甚至跳上陳男轎車的引擎蓋，警方已掌握成員身分，將以社維法、強制罪及交通管理處罰條例嚴辦。

陳男昨日經過中西區西門路與郡緯街時，當時是綠燈，不過遶境轎班成員沒有遵守交通規則強行通過西門路，陳母也急著想到安南區拜拜，陳男疑似等不及，對著轎班隊伍按了喇叭，沒想到卻被轎班成員團團包圍，其中一名成員阿成還跳上引擎蓋，挑釁意味濃厚，直到60多歲的老母親從駕駛座下車，對轎班鞠躬道歉，人群才散去。

事後陳男擔心遭到轎班的成員找麻煩，不敢報案，但轎班成員囂張行徑令他相當不滿，對警方直稱這些轎班成員簡直像流氓，神明的臉都被這種人丟光了，他不願提告，希望警方幫忙勸勸這些人。

警方見到轎班成員如此行徑，宣稱絕對會嚴辦到底，先找神壇的謝姓負責人，對謝男訓斥一番，詢問為何舉辦遶境沒有先通知警察機關，也沒有申請路權，這時謝男才不好意思說，時間太趕所以才來不及申請，他認識這一群轎班，但也沒想到會發生這件事，神明的事應該講求圓滿，他會全力配合警方調查。

警方指出，轎班成員涉嫌社維法，神壇負責人謝男涉及強制罪以及違反交通道路管理處罰條例，轎班成員來自東山，該名綽號阿成的成員聽說已經被口頭告誡，警方今日將傳喚阿成到警所製作筆錄，將以強制罪函送。

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  • 轎班成員團團將陳男的轎車包圍，其中一位成員阿成還跳上陳男轎車。（記者王捷翻攝）

    轎班成員團團將陳男的轎車包圍，其中一位成員阿成還跳上陳男轎車。（記者王捷翻攝）

  • 警方指出跳上引琴蓋上的阿成，是來自東山的轎班成員，已經掌握他的身分。（記者王捷翻攝）

    警方指出跳上引琴蓋上的阿成，是來自東山的轎班成員，已經掌握他的身分。（記者王捷翻攝）

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