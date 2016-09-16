三寶不止在馬路...開進加油站裡夾傷人
2016-09-16 17:14
邱女左轉進入加油站。（記者吳政峰翻攝）
〔記者吳政峰、陳薏云／新北報導〕三寶無極限，除了在馬路上冒險犯難，15日還進化到加油站「夾人」！
15日晚間9時許，一名婦人開著紅色百萬名車到新北石碇加油，左轉開進台灣中油建德加油站時，不知何故竟朝20歲潘姓工讀生直直「嚕」過去，潘男來不及反應，被夾在車頭與加油機中間，動彈不得。
未料婦人並未倒退，還二度撞擊，被卡住的潘男使出吃奶力氣，終於脫困，一跛一跛跳到旁邊怒視，腿部擦傷，無大礙，而婦人雖知理虧，卻未賠償，默默開車離去。
潘男認為不能姑息馬路三寶，16日凌晨下班後到新北市新店警分局石碇分駐所報案，指要向該婦求償，但聽到要提出傷害告訴才能強制她到案，潘男覺得複雜，不想把事情搞大，暫不提告。
警方主動介入了解，依車牌號碼聯絡到車主，發現登記在某娛樂經紀公司名下，負責人表示，當天為一名48歲邱姓員工駕車，自稱過彎進加油站時閃神，才會釀禍，若有必要將會出面說明。
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