男友一句少吃安眠藥 女子怒跳8樓亡

2016-09-16 11:44

［記者黃捷／新北報導］新北市一名何姓女子今日清晨許與男友吵架，竟氣得爬上三重忠孝路三段巷內住處8樓天台，當著男友的面一躍而下，頭部碰地破裂當場身亡，儘管男友第一時間叫救護車，仍然救不了女友。

男友懊悔地向警表示，因24歲的何姓女友近日經常服用安眠藥，他擔心藥吃太多會傷身，曾多次勸說，今早發現女友再次吃藥，2人因此發生爭執，未料何女突然打開大門往樓上跑，他見狀雖然緊跟在後，但一到頂樓，何女二話不說立即跳下，他根本來不及制止。

警方封鎖現場調查後，發現何女全身並無墜樓以外傷勢，頂樓疑似墜落處也無外力介入痕跡，初步排除他殺可能，但何女確切輕生原因，仍在釐清中。

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