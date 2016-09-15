中和燒肉店3樓鐵皮屋 全面燃燒濃煙竄天
2016-09-15 21:44
中和區一燒肉店3樓鐵皮屋，今晚8時許全面燃燒。（記者陳薏云翻攝）
〔記者陳薏云／新北報導〕今晚8時許，中和區中山路三段一燒肉店3樓鐵皮屋突然起火燃燒，濃煙竄天嚇壞民眾，警消即刻派遣9分隊、20車前往救援。所幸無人員受困，經30分鐘搶救，目前火勢已撲滅，由於起火戶附近就有加油站，也讓民眾直呼：「火這麼大真的好擔心。」
路過民眾目擊大火，立刻拍下上傳網路，並表示「中秋節燒肉店怎麼燒起來」，所幸3樓並無人員受困，火是從燒肉店3樓延燒到一旁拉麵店及安全帽店，警消初步了解，疑似為燒肉店3樓抽油煙機起火，總燃燒面積約20坪，詳細起火原因仍待釐清。
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