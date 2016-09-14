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懷疑妻子討客兄 醋夫叫他「踹共」還準備霰彈槍...

2016-09-14  17:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣42歲呂姓男子因懷疑妻子徐女討客兄，開貨車衝撞妻子的機車後逃逸，又到妻子娘家騷擾恐嚇，還準備霰彈槍彈要與妻子及妻子男友談判。幸警方及時將呂男查獲，否則後果不堪設想，警訊後，今天依違反家暴防治令、槍砲罪嫌，將呂男送辦。

呂男因懷疑徐女結交男朋友，夫妻倆於13日下午發生爭執，呂男甚開貨車衝撞徐女的機車，徐女報警，不過警方到場前，呂男已離去。這起家暴案經北苗所及警分局家防官評估後，徐女有急迫且立即生命危險，即向苗栗地方法院聲請緊急保護令，法院也旋即於晚間6點30分許核發；徐女則到親友家「避難」。

不料，當晚8點許，警方接獲徐女娘家報案，指呂男前往騷擾，警方到場發現呂男在徐女娘家附近大聲咆嘯，並出言恐嚇，當場依違反保護令，將呂男帶回派出所。

呂男供稱，他到妻子娘家，是要妻子及妻子的男朋友出來面對談判，並在談判地點準備了槍彈。警方依呂男供稱的談判地點，果然找到以黑色塑膠袋套裝的霰彈槍1支、子彈3顆，其中1顆子彈已經上膛。這把霰彈槍經警察局初步鑑定，研判為制式。警訊後，依法將呂男送辦。

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  • 警方依呂男供稱的談判地點，果然找到以黑色塑膠袋套裝的霰彈槍1支、子彈3顆，其中1顆子彈已經上膛。（記者彭健禮翻攝）

    警方依呂男供稱的談判地點，果然找到以黑色塑膠袋套裝的霰彈槍1支、子彈3顆，其中1顆子彈已經上膛。（記者彭健禮翻攝）

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