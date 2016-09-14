國中屁孩拿水球丟人還亂嗆 民眾直呼「太囂張！」

2016-09-14 11:44

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市4名國中生，昨晚行經永和得和路上的公車站，竟朝坐在公車站的59歲李男丟擲水球，更誤認李男為遊民，向他嗆聲「你要在這裡睡多久？」，囂張行徑讓路過民眾看了直呼「太囂張了！」

民眾將國中生欺負李男影片上傳到「爆料公社」，並表示「已多次看見同一群國中生欺負辱罵這名街友，他們朝街友丟了水球後跑掉」，警方調查，59歲李男並非遊民，無業與家人居住在中和，昨晚間前往得和路的公車站，準備搭公車前往基隆教會，沒想到突然遭4名國中生扔擲水球。

4生離開後又折返挑釁李男，李男回應「為什麼丟我，我又沒丟過你」，不料國中生卻大聲嗆聲「阿不然怎麼樣？」並以為李男是遊民大嗆「你要在這裡睡多久！」李男因講話遲緩，無法還嘴，後國中生看到路人在錄影後，才悻悻然離去。

警方表示，李男常常在中永和地區出沒，每週也都會到公車站等車前往基隆教會，這次卻莫名被國中生攻擊，李男表示不提告，但因遭砸，前往教會的興致全無，由警方載回家。國中生行為部分也已通報4名學生的學校與相關單位進行了解，並通知家長到校處理。

4名國中生分別來自兩所不同國中，其中一校表示，今早接獲通知後，立刻召開全校導師會議，並約談影片中學生，該生表示因看到李男坐在公車站好一陣子，才會開口問「你要搭車是要回家嗎」，但因同伴的肢體動作不禮貌，讓社會觀感不佳，此處也會在會同家長進行品格教育。