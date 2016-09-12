西嶼橫礁自摔車禍 路旁水溝未加蓋擬提國賠

西嶼橫礁發生機車自摔車禍，導致騎士生命垂危。（記者劉禹慶攝）

2016-09-12 14:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼橫礁段今日中午發生一起嚴重車禍，2名居住在內垵村的陳姓婦女，以機車互載由馬公返回，行經澎203號縣道24公里處，疑因下坡彎道風大，路旁水溝又未加蓋，導致自摔車禍，其中駕駛陳辛梅到院已無生命跡象，仍在搶救中。

警方調查指出，居住在西嶼內垵的陳辛梅〈53歲〉，今日中午11時31分，騎乘機車AED-1553號機車，後載鄰居陳秀〈67歲〉，2人由馬公共乘機車返回西嶼內垵，行經澎203號縣道24公里處，不慎擦撞路邊水泥牆，再衝撞路樹，導致2人紛紛墜地受傷，車上物品散落一地，其中駕駛陳辛梅受傷嚴重，到院前已無生命跡象，院方仍緊急搶救中。

另一名陳姓傷者則是四肢擦傷及左邊額頭撕裂傷，意識相當清楚，在醫院接受治療；受傷嚴重的陳辛梅，夫婿已過世，留下2名子女在馬公，警方已緊急聯絡家屬前往；西嶼鄉長許月里也在第一時間趕往車禍現場關心，見傷者送醫後，也再趕往三總澎湖醫院探望傷者，允諾全力協助家屬處理。

至於車禍發生的原因，由於當地為下坡彎道，地形又相當空曠，風勢十分強勁，加上強颱莫蘭蒂外圍環流助長，是否因風向影響機車方向釀禍，仍有待進一步鑑定肇事原因；但因路旁水溝未加蓋，疑似造成機車騎士重傷主因，家屬也不排除提出國賠告訴，為騎士爭回公道。