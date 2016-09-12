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警槍殺女友再自戕 動機疑是「自殺又捨不得她」

桃園市員警許稚偉疑似槍殺女友後再自戕。（記者鄭淑婷翻攝）

2016-09-12  12:10

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市警分局同安派出所警員許稚偉，今天凌晨4-6時在所內執勤，卻突然攜槍外出，5時被發現與女友蘇芮文陳屍在八德區租屋處，兩人頭部各中1槍，研判是許男要自殺又捨不得女友，因而「帶她一起走」。

警方根據現場跡證研判，許男應是先槍殺睡夢中的女友，然後舉槍自轟，案發現場目前持續封鎖調查中。

綜合媒體報導，許男的同事指出，許、簡兩人感情很好，從來沒聽他們吵過架，不太像是有感情糾紛而造成命案，比較可能是許要自殺又捨不得女友，因而「帶她一起走」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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