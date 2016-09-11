大樓烤肉慶中秋 樓上住戶燒炭亡

2016-09-11 23:14

〔記者余衡／新北報導〕中秋將至卻傳憾事！新北市樹林區復興路一處社區，今晚舉辦烤肉聯歡活動時，驚傳有住戶在房間內燒炭輕生，警、消人員獲報到場，發現23歲許姓男子已肢體僵硬明顯死亡。

據了解，許男下午獨處房內，晚間近6點半左右，阿姨代買晚餐返家卻發現他房門反鎖，從陽台探頭查看赫見許男燒炭，報案後仍回天乏術。據了解，許男有服用抗憂鬱藥物，導致精神不佳，近來曾透露憂心影響工作表現，研判可能因此尋短。

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