| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
直播曬恩愛　豪哥向大嫂錶愛意
 首頁 > 社會

恆春變態出沒進屋 偷童內褲打手槍

2016-09-10  07:55

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春中正路鬧區附近一名黃姓住戶，昨天下午全家出門未關門，不料竟有一名男子進入家中，偷拿孩童的內褲打手槍，被返家女主人撞見，全程都被監視器拍下，警方經過追查，今天凌晨逮捕犯嫌偵訊中。

「今天下午家裡跑進一個超變態的人，偷拿小孩的內褲，然後一直用內褲自慰打手槍，嚇死人了。」黃姓住戶昨晚在臉書上發文，提醒恆春民眾注意，救怕其他住戶受害。

黃姓住戶向警方表示，因為家中從事行業特殊，大廳不會放置值錢物品，家人外出通常不會關門，昨午返家時看到男子猥褻動作，斥問對方有何目的，對方衝忙回答認識丈夫後，便匆匆離去，行徑相當詭異，所幸僅被拿走孩子內褲，沒有財物損失。

警方依路口監視器循線追查，在今天凌晨逮捕犯嫌，正偵訊其目的及是否有其他受害者，警方也呼籲民眾，無論家中是否有重要財物，外出都應確實關閉門窗，勿給不肖人士可趁之機。

廣告
  • 男子進入住戶家中進行猥褻行為。（記者蔡宗憲翻攝）

    男子進入住戶家中進行猥褻行為。（記者蔡宗憲翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 小偷 打手槍 自慰
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：恆春變態出沒進屋 偷童內褲打手槍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.