恆春變態出沒進屋 偷童內褲打手槍
2016-09-10 07:55
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春中正路鬧區附近一名黃姓住戶，昨天下午全家出門未關門，不料竟有一名男子進入家中，偷拿孩童的內褲打手槍，被返家女主人撞見，全程都被監視器拍下，警方經過追查，今天凌晨逮捕犯嫌偵訊中。
「今天下午家裡跑進一個超變態的人，偷拿小孩的內褲，然後一直用內褲自慰打手槍，嚇死人了。」黃姓住戶昨晚在臉書上發文，提醒恆春民眾注意，救怕其他住戶受害。
黃姓住戶向警方表示，因為家中從事行業特殊，大廳不會放置值錢物品，家人外出通常不會關門，昨午返家時看到男子猥褻動作，斥問對方有何目的，對方衝忙回答認識丈夫後，便匆匆離去，行徑相當詭異，所幸僅被拿走孩子內褲，沒有財物損失。
警方依路口監視器循線追查，在今天凌晨逮捕犯嫌，正偵訊其目的及是否有其他受害者，警方也呼籲民眾，無論家中是否有重要財物，外出都應確實關閉門窗，勿給不肖人士可趁之機。
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