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宜蘭五結鄉深夜住宅火警 消防人員搶救中 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
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BMW疑故意擋道救護車 消防局：沒報警

2016-09-08  23:02

〔記者陳恩惠／台北報導〕又出現擋救護車的案例！台北市消防局救護車載送一名病人，行經北市承德路六段與七段交接處交通號誌時，遇一輛BMW轎車疑似故意擋路，救護車鳴笛按喇叭示警，但停在路口的BMW不為所動，救護車遲疑3秒鐘後，自行繞道離去，整段過程遭後方駕駛將行車紀錄器PO網，引來上千名網友撻伐。

台北市消防局今天表示，這起疑似擋救護車的案件，由於救護車當時見BMW名車未禮讓，為爭取救護時間自行繞道，所幸隔鄰車道的小貨車與計程車，聽到救護車的鳴笛聲，已先行駛離讓出車道，未嚴重耽誤救護，所以未報警處理。

網友在臉書「爆料公社」上PO影片表示：「2016-09-07，17：49，台北市北投區承德路七段（往台北方向），BMW擋救護車，大家一直讓，救護車也一直嗚笛，連前面義交一直請他讓開，但這台BMW都沒反應，非常糟糕。」網友說「隔音太好裡面又在聽電音」、「沒同理心的人」、「有錢就是任性」，不過也有網友緩頰「可能不想超線及闖紅燈吧」，或反諷「隔熱紙太黑看不見外面；隔音太好沒聲音」。

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  • 又出現擋救護車案例，由於受阻時間不長，北市消防局並未報警處理。（圖擷自爆料公社）

    又出現擋救護車案例，由於受阻時間不長，北市消防局並未報警處理。（圖擷自爆料公社）

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