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當街強擄女學生意圖性侵 男嫌辯：網友相約車震

2016-09-08  00:05

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣前日驚傳一名國中女學生在放學時被歹徒誘騙上車，之後被載往市區一處地下停車場意圖性侵，張姓嫌犯雖於今天落網並坦承犯案，但據傳他還辯稱跟女學生先前有透過網路聊天室成為網友，並於前天相約到停車場車震，但據警方調查，張嫌當時威脅女學生不得反抗，否則將掐死她，被害女學生也直呼根本不認識他。

苗栗市某國中三年級女學生本月5日放學剛離開校門約100公尺，就突遭31歲的張姓男子擄走並載到鄰近的停車場，過程中還強灌不明藥丸並用童軍繩綑綁雙手雙腳意圖性侵，被害女學生佯稱內急才趁機逃出，估計女學生被控制約1個多小時。警方則於今中午在彰化縣一處租屋套房逮捕張嫌，他也坦承有性侵意圖。

《蘋果》報導指出，警方今中午到張嫌租屋處逮人時，張嫌女友也在屋內，但對於男友涉及性侵案件十分錯愕，因為張嫌這兩天都很正常，沒察覺任何異狀。

警方指出，張嫌有妨害家庭前科，他一開始還辯稱是跟女學生透過UT聊天室成為網友，兩人並於前天相約放學後要到停車場車震，綁繩子則是「為了情趣」。但據警方調查，張嫌與女學生之間並無任何通訊軟體的互動紀錄，且女學生也直呼根本不認識張嫌，當時還被強逼吞下3顆不明藥丸，雖一度吐出但仍被強逼吞下1顆，之後便感到昏沉，警方在張嫌手機發現搜尋安眠藥的紀錄，不排除當天是餵女學生吃安眠藥。

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  • 張姓男子涉嫌隨機強擄女國中生意圖性侵未遂，被苗栗警方逮捕。（記者張勳騰攝）

    張姓男子涉嫌隨機強擄女國中生意圖性侵未遂，被苗栗警方逮捕。（記者張勳騰攝）

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