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執法者受不了誘惑！ 警跨區嫖妓遭同仁活逮

2016-09-07  19:29

〔記者吳昇儒、林嘉東／新北報導〕新北市警汐止分局橫科所警員林思廷6日接到LINE買春簡訊，竟受不了誘惑約了1名小姐到南港區的探索旅館消費。林員花6000元完成性交易後，碰到該轄區分局警方臨檢，當場被活逮。警訊後，依社會秩序維護法裁罰林員新台幣1500元。

警方調查，單身未婚林員看到LINE上面的買春廣告，心動不已，加上業者打出「今天美女有優惠，可折1000-2000元」，約出25歲的陳女進行交易，陳女當晚11點離開旅館時，剛好被同仁查獲，帶回所內詢問。林員及陳女均坦承有性交易，訊後被依違反社會秩序維護法裁罰。

汐止分局指出，分局同仁不知潔身自愛，發現性交易訊息，未主動查緝反而與對方進行性交易，記過2次，另違反「警察人員與特定對象接觸交往規定」部分，核予申誡1次，並提報為關懷輔導對象，其主管考核監督不週，也核予申誡1次。

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  • 新北市警汐止分局橫科所單身未婚的警員林思廷6日接到LINE買春簡訊，竟受不了誘惑約了1名小姐到南港區的探索旅館消費。林員花6000元完成性交易後，碰到該轄區分局警方臨檢，當場被活逮。（圖擷自GoogleMap路景）

    新北市警汐止分局橫科所單身未婚的警員林思廷6日接到LINE買春簡訊，竟受不了誘惑約了1名小姐到南港區的探索旅館消費。林員花6000元完成性交易後，碰到該轄區分局警方臨檢，當場被活逮。（圖擷自GoogleMap路景）

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