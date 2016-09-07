中國「碰瓷」歪風傳來台灣？民眾險受害

轎車的左前輪前方被放置眼鏡，後方被放置手機，車主懷疑是「碰瓷」詐騙手法。（翻攝自臉書花壇人俱樂部）

2016-09-07 15:39

〔記者湯世名／彰化報導〕中國「碰瓷」歪風傳來台灣？花壇鄉一名蔡姓男子開車載小孩上學，送小孩進入校園後返回開車時，發現轎車左前輪的車輪前後被放置眼鏡、手機，懷疑是中國「碰瓷」的詐騙手法，拍照後把眼鏡、手機挪到路旁後開車離去，事後把照片PO臉書，有網友稱「掉的位置這麼剛好？也太神了吧！」「這不就是中國流行的碰瓷詐騙嗎？」警方獲悉後派員到場，卻發現眼鏡、手機已不見蹤影，呼籲蔡男與警方聯繫以釐清案情。

維基百科寫道，「碰瓷」原為中國北京方言，指騙徒故意讓他人摔壞假貨，並要求以高價真品或高額金錢賠償的詐財行為，後來也泛指故意製造假車禍敲詐勒索車主的行為。

蔡姓民眾在臉書「花壇人俱樂部」PO照片指出，昨天上午他開車帶小孩上學，送小孩進入校園後，回到停車處的花壇鄉中正路要取車時，發現轎車左前輪的輪胎前方有一副眼鏡，輪胎後方有一支手機，由於停車前還沒有看到，回來開車時卻出現，懷疑是遇到「碰瓷」，拍照後把這兩樣物品挪往路旁擺放，旋即開車離去。

蔡男把照片PO網並呼籲鄉親注意，引發網友熱論稱「沒注意到就完了，前後都放，真的要小心。」有網友說「這不就是中國流行的碰瓷詐騙嗎？」還有人認為「任意棄置馬路，當然不用賠，順便再告他任意丟棄物品於馬路上，影響駕駛人行車安全。」另有網友指出，「掉的位置會這麼的剛好？也太神了吧！」

彰化警分局花壇分駐所長游錫明指出，警方在獲悉後立即派員到場處理，但眼鏡、手機都已不見蹤影，若民眾所指為真，則放置眼鏡、手機者已涉嫌觸犯詐欺行為，呼籲蔡姓民眾向警方提供相關訊息以利釐清案情。