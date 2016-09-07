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男護妻殺賊判刑被批恐龍？ 教授：有些人不用大腦

2016-09-07  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕男子何柏翰為保護懷孕8個月的妻子，將闖空門的小偷張俊卿壓制在地窒息致死被判刑，消息曝光後，外界兩極看法，還有人批評「恐龍法官」；台大法律系教授李茂生則是反駁，有些人就是不用大腦。

李茂生在臉書上說，何男正當防衛沒問題，有問題的是侵入者已經失去反抗能力後的行為，「若這是考題，標準答案或許是未必故意的殺人」。

李茂生說，當正當防衛成功後變成「過剩防衛」，就會符合民法149條的「已逾越必要程度者，仍應負相當賠償之責」，此時的「相當賠償」當然會考慮與有過失問題，「我覺得不是法律不夠白話，更不是恐龍當法官，而是就是有人不用大腦」。

李茂生也舉例，有個頑童上課不聽話，恣意妨礙秩序，受老師罰站後，已經安靜下來，此際老師仍舊在盛怒之下，過去打了頑童一巴掌，「試問這位老師的行徑對不對？」

何柏翰將闖空門的小偷張俊卿壓制在地窒息致死，一審士林地院認為何男防衛過當，依過失致死罪判3個月徒刑、緩刑2年，何柏翰自認是正當防衛，不服上訴，高等法院昨改判他2個月徒刑、得易科6萬元罰金、緩刑2年定讞。

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  • 男子何柏翰為保護懷孕8個月的妻子，將闖空門的竊嫌壓制在地致死，高等法院仍認定防衛過當判處2月徒刑、緩刑2年定讞。（資料照）

    男子何柏翰為保護懷孕8個月的妻子，將闖空門的竊嫌壓制在地致死，高等法院仍認定防衛過當判處2月徒刑、緩刑2年定讞。（資料照）

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