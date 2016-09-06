護孕妻殺賊 男子改判2月徒刑定讞

2016-09-06 10:34

〔記者項程鎮／台北報導〕男子何柏翰為保護懷孕8個月的妻子，將闖空門的小偷張俊卿壓制在地致死，一審依過失致死罪判3月徒刑、緩刑2年，何男上訴，高等法院上午改判2月徒刑、得易科6萬元罰金、緩刑2年，全案定讞。

何男的律師張宸浩表示，高院雖判何男不用關，但可能影響對方民事求償的判決結果，律師擔心本案會引起寒蟬效應，以後如有歹徒闖進民宅，當事人恐怕不知該如何處理。

高院指出，何男壓制張男後，張男臉色已發黑，呈現無意識狀態，此時何卻未鬆手，已構成防衛過當，考量何男自首，因此較一審刑期減輕1個月。

何男上午未到場聆聽判決，他7月間在高院開庭時指出，他是為保護妻兒安全，當時情況危急，符合正當防衛規定，應判無罪。

31歲的何柏翰前年10月25日晚間，與孕妻返回北市北投區租屋處，驚見47歲竊賊張俊卿躲在廁所，何男質問「你是誰？」張男出拳攻擊何男並企圖逃離。兩人發生激烈扭打，何男將張壓制在地，不料警方趕抵，張男已臉色發黑、陷入昏迷，送醫不治。

士林地院認定何防衛過當，依過失致死罪判刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，何男不服，上訴高院。