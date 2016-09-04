少女借住國中學妹家 竟被學妹父餵毒哄上床
2016-09-04 23:21
〔記者姚岳宏／台北報導〕狼父竟對女兒的學姐下手！16歲少女日前跑到還在讀國中的學妹家住，卻遭學妹父親以毒品及金錢誘逼，強迫與其多次發生性關係，事後還給1到5百元的「零用金」，警方找上門時，發現這名狼父與16歲少女同睡一房，除依兒少性交易及毒品罪嫌送辦該名狼父，並將少女交由社會局安置。
據了解，新北市34歲林姓男子與前妻離異後，獨自撫養就讀國中的女兒，女兒有名大她1歲的學姐「小如（化名）」，日前跑來她家住，剛開始兩女同住一房，沒多久，林男竟遊說小如，表示自己房間較大，過來一起睡，自己「會像爸爸一樣」可就近照顧她，兩人同睡一床後，多次發生性關係。
做水電生意的林男，知道少女身上沒錢，每次發生關係後，都會給少女1到5百元的「零用金」，要她去買自己想買的東西；有吸毒習慣的林男，甚至還提供K他命及安非他命毒品，引誘少女吸食，意圖以毒品控制她。
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