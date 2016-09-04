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卡拉OK老闆娘臥軌 險成普悠瑪輪下魂

2016-09-04  19:07

〔記者吳昇儒／基隆報導〕60歲黃姓婦人在暖暖地區經營卡拉OK店，但因為消費型態改變，生意一落千丈，加上客人酒後，常常數落她，昨日深夜一時情緒不穩定，便沿著鐵軌行走，不時坐、臥在鐵軌上，被路人發現報警處理。警方到場後，先將黃婦帶離鐵軌，安撫她的情緒，不到10分鐘，一輛普悠瑪號就行經該地，還好黃婦已經離開，否則恐成普悠瑪輪下魂。

基隆市警三分局八堵分駐所昨日接獲民眾報案指出，有一名婦人獨自走在鐵軌上，好像想輕生，請警方幫忙救人；警員林來順、張君彥火速馳赴現場，將黃婦救下並安撫她的情緒。

警方調查，黃姓老闆娘在暖暖地區開設卡拉OK店已經10多年，但客人卻越來越少，收入也跟著減少，讓黃婦打擊更大的是，每次酒客喝完酒，就開始數落店內裝潢不好或是老闆娘服務差，讓她心力交瘁，昨日晚間一時想不開，走上鐵軌，企圖輕生。

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  • 警員將黃婦勸離鐵軌，並安撫其情緒。（記者吳昇儒翻攝）

    警員將黃婦勸離鐵軌，並安撫其情緒。（記者吳昇儒翻攝）

  • 警員勸離黃婦後，不到10分鐘，就有一輛普悠瑪號經過。（記者吳昇儒翻攝）

    警員勸離黃婦後，不到10分鐘，就有一輛普悠瑪號經過。（記者吳昇儒翻攝）

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