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取締酒駕、危駕 義警民防來了！協警勤務

2016-09-04  12:57

〔記者王俊忠／台南報導〕重作馮婦的南市警一分局長張樹德為維護轄區治安、交通，請一分局義警、民防人員加入警方維護治安、取締酒駕、危駕等大型勤務協勤工作，文化派出所義警分隊長蔡建男響應，在本週休擴大取締酒駕與危駕時打頭陣參與協勤，希望警、民聯防、治安交通都無妨。

以往，民防、義警人員在演習或開會等特定活動才會參與警方協勤，張樹德再接升格直轄市的南市警一分局後，考量正規警力有限，各派出所義警、民防人員不妨活用來參與協勤，正式請各派出所義警、民防人員在警方擴大臨檢、路檢等專案取締勤務參與協勤。

市警一分局表示，一分局有七個派出所，各有義警、民防分隊，以一個分隊十多人到二十多人規模，在專案勤務時各所分隊輪流出勤，平均每個分隊一個月出勤次數約一至二次，各隊義警、民防人員輪流出勤次數會更少，不致影響志願工員的工作與生活。

文化派出所長張特清說，根據分局長規劃，考量義警、民防人員隔天上班時間，他們協勤時間通常到深夜十二點止，且要穿制服與防彈衣，以策安全，工作以第二線協勤為主，不會做第一線的取締，如警方在攔查車輛，他們在一旁警戒；警方處理車禍時，他們可幫忙疏導交通車流，對治安、交通一定有助益。

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  • 南市警一分局推動義警、民防人員協勤制度。文化派出所義警分隊長蔡建男響應打頭陣出勤。（記者王俊忠翻攝）

    南市警一分局推動義警、民防人員協勤制度。文化派出所義警分隊長蔡建男響應打頭陣出勤。（記者王俊忠翻攝）

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