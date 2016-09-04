取締酒駕、危駕 義警民防來了！協警勤務
2016-09-04 12:57
〔記者王俊忠／台南報導〕重作馮婦的南市警一分局長張樹德為維護轄區治安、交通，請一分局義警、民防人員加入警方維護治安、取締酒駕、危駕等大型勤務協勤工作，文化派出所義警分隊長蔡建男響應，在本週休擴大取締酒駕與危駕時打頭陣參與協勤，希望警、民聯防、治安交通都無妨。
以往，民防、義警人員在演習或開會等特定活動才會參與警方協勤，張樹德再接升格直轄市的南市警一分局後，考量正規警力有限，各派出所義警、民防人員不妨活用來參與協勤，正式請各派出所義警、民防人員在警方擴大臨檢、路檢等專案取締勤務參與協勤。
市警一分局表示，一分局有七個派出所，各有義警、民防分隊，以一個分隊十多人到二十多人規模，在專案勤務時各所分隊輪流出勤，平均每個分隊一個月出勤次數約一至二次，各隊義警、民防人員輪流出勤次數會更少，不致影響志願工員的工作與生活。
文化派出所長張特清說，根據分局長規劃，考量義警、民防人員隔天上班時間，他們協勤時間通常到深夜十二點止，且要穿制服與防彈衣，以策安全，工作以第二線協勤為主，不會做第一線的取締，如警方在攔查車輛，他們在一旁警戒；警方處理車禍時，他們可幫忙疏導交通車流，對治安、交通一定有助益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 舊愛們這樣說...
- 德蕾莎修女今「封聖」 2神蹟獲認證
- 親友團讚聲 宗秉毅好害羞
- 憂靜香全裸太香豔 動畫違常理「加工」
- 竹東》青年玩夢舞台 草根音樂季續辦
- 沒手腳生命鬥士 郭韋齊挑戰日月潭泳渡第1人
- 中秋連假 高墾線公路客運加班
- 自由廣場》月薪780到所得替代率102%
- Popu Lady嗨合體 強尬日韓美萌女團
- 舒淇情路多舛 7段感情傷她最深是「他」
- 賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母
- 舒淇馮德倫超隨興 兩雙球鞋解決婚紗
- 中國醫大偏區義診 舉辦學童中醫營
- 阿翔喜獲第三胎 開支票疼老婆
- 又見黑心醬料 已流入北部小吃店
- 中央公園「寶貝童樂會」登場 3000親子同樂
- 全台天氣不穩 13縣市發布豪雨、大雨特報
- 凌明玉／回憶的單行道
- 離發表日越近 iPhone7規格越來越清楚？
- 自備飲料杯 注意慎選材質
- 全教總、家長聯盟 籲蔡堅持改革
- 花蓮家扶募助學金 翻轉貧童未來
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Militants blamed for Philippine explosion
- 十字繡紋門牌 西拉雅部落重現手藝
- 連勝文：不能為了合理化改革把軍公教踩在腳下
- 國民黨全代會 洪秀柱：「和平政綱」對抗「台獨黨綱」
- 朵朵小語 好夢
- 退休軍公教 月領差很大
- 松田翔太新片傲秀中文 男男「最萌身高差」10月登高雄
- 日本某偶像男團 爆雜交17歲少女「鬧出人命」
- 客語童詩賽》國小姊妹花 雙雙獲獎
- 0206大地震 台南受災戶重建邁出第一步
- 曾是籃球校隊 震後重生力抗陰霾／維冠受難截肢 病房幫孩子抓周
- 中職》鄭鎧文吞老K 單季被三振106次史上最多
- 自由廣場》難怪黨國逃來台灣
- 日月潭泳賽 男女冠軍均蟬聯
- MLB》邦賈納飆10K技壓阿里耶塔 本季第14勝到手（影音）
- MLB》哈斯默敲超前2分砲 開心與建仔撞胸慶祝（影音）
- 美網女單 拉德旺絲卡5度闖進16強
- 人口老化嚴重 45年後1.3青壯養1老
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：取締酒駕、危駕 義警民防來了！協警勤務
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分