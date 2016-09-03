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男子騎機車闖雪隧還撞警車 警對空鳴槍逮人

2016-09-03  21:56

［記者江志雄／宜蘭報導］住在新北市的26歲張姓男子，今晚騎乘機車進雪隧一路南下，國9隊巡邏車在宜蘭端出口攔截，張男竟騎車衝撞警車，警方開槍示警，張棄車逃到旁邊北上車道被查獲，已帶回漏夜偵訊。

國9隊在今晚8點半接獲報案，指有名機車騎士騎進雪隧往南行駛，巡邏車等在宜蘭端出口守株待兔，不久張男騎到洞口不服取締，騎車衝撞巡邏車，執勤警員對空開一槍，男子棄車後徒步跑到北上車道，國9隊另一輛巡邏車趨前逮人，經過酒測，沒有酒精反應。

警方調查，張姓男子有毒品前科，他從何處上國5進雪隧？是誤闖還是蓄意上國道？相關疑點仍待進一步釐清。

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  • 張姓騎士在雪隧北上車道宜蘭端口被逮。（資料照，記者江志雄攝）

    張姓騎士在雪隧北上車道宜蘭端口被逮。（資料照，記者江志雄攝）

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