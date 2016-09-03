| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
挺軍公教 傅崐萁北上聲援九三大遊行
 首頁 > 社會

男三度對婦人惡意逼車 警將追究公共危險責任

2016-09-03  13:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名婦人昨天下午駕車接小孩要回家，行駛楠梓區楠梓路，右轉至土庫一路，到土庫一、二路口，違規要向左行駛，卻擋到後方車輛。

不料後方車輛駕駛，竟從後猛按喇叭，再開到她的前方擋路，還搖下車窗直視，婦人透過友人PO網，寫下男子面露凶光，且幾次探頭，遇到凶神惡煞。

最誇張是，婦人停車等了1分30秒，見男子擋路不走，乾脆駕車迴轉德民新橋，過程不忘強作鎮定，安撫孩子的情緒，「不要管他就好了」。

沒想到男子竟駕車追上，直接停放在橋上，再度擋在婦人車前，婦人見狀靠右行駛，閃過男子車輛，不料男子竟又追上，三度惡意逼車，害婦人差點撞上。

所幸婦人機警閃車，加速往車陣中竄逃，才擺脫男子，婦人透過友人PO在爆料公社，引發網友熱烈討論。

警方今傳喚劉姓男子到場，他到案否認惡意逼車，辯稱因婦人擋路，按喇叭示意先行，不要在原地迴轉，卻見婦人不讓車，仍執意要左轉，引發他不滿，才會生氣擋車，警訊後將他依公共危險罪嫌送辦。

廣告
  • 劉男駕車擋在婦人車輛前方。（畫面擷取自爆料公社）

    劉男駕車擋在婦人車輛前方。（畫面擷取自爆料公社）

  • 劉男駕車擋住婦人車輛。（畫面擷取自爆料公社）

    劉男駕車擋住婦人車輛。（畫面擷取自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公共危險罪 喇叭 惡意逼車 逼車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：男三度對婦人惡意逼車 警將追究公共危險責任


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.