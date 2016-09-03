男三度對婦人惡意逼車 警將追究公共危險責任

2016-09-03 13:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名婦人昨天下午駕車接小孩要回家，行駛楠梓區楠梓路，右轉至土庫一路，到土庫一、二路口，違規要向左行駛，卻擋到後方車輛。

不料後方車輛駕駛，竟從後猛按喇叭，再開到她的前方擋路，還搖下車窗直視，婦人透過友人PO網，寫下男子面露凶光，且幾次探頭，遇到凶神惡煞。

最誇張是，婦人停車等了1分30秒，見男子擋路不走，乾脆駕車迴轉德民新橋，過程不忘強作鎮定，安撫孩子的情緒，「不要管他就好了」。

沒想到男子竟駕車追上，直接停放在橋上，再度擋在婦人車前，婦人見狀靠右行駛，閃過男子車輛，不料男子竟又追上，三度惡意逼車，害婦人差點撞上。

所幸婦人機警閃車，加速往車陣中竄逃，才擺脫男子，婦人透過友人PO在爆料公社，引發網友熱烈討論。

警方今傳喚劉姓男子到場，他到案否認惡意逼車，辯稱因婦人擋路，按喇叭示意先行，不要在原地迴轉，卻見婦人不讓車，仍執意要左轉，引發他不滿，才會生氣擋車，警訊後將他依公共危險罪嫌送辦。