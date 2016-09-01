6萬盜版成人片放眼前 日本成人片商怒了！

2016-09-01 18:28

〔記者陳薏云／台北報導〕保二總隊偵一隊日前接獲日本「知的財產振興協會」消息，表示台北有三處成人片販賣店公然販售盜版R片，警方後台北市中山區、中正區及大安區等三家成人片販售店搜得多達6萬片盜版成人光碟，侵權市值高達新台幣6000萬元，讓日本成人片商氣得直跳腳。

日本成人有碼影音DVD光碟，即俗稱之R片，由日本製片公司經過撰寫劇本、企劃、選角、拍攝及剪輯而成，經台灣審核後即可獲得著作權法保障。

保二總隊偵一隊日前動員20多名警力，同步執行搜索，現場查扣6萬片盜版光碟，侵權市值高達新台幣6000萬元，其中日本成人片商「CA集團」、「JHV」公司深受其害。後更發現遭逮的楊姓、周姓、陳姓嫌犯皆有過違反著作權法前科。此次再犯，恐將加重刑責。

日本「知的財產振興協會（IPPA）」在華辦事處代表羽部康裕也怒斥，一片在日本販賣要1000元台幣的正版光碟，竟在台灣被以1片50元賤賣，也將會繼續跟台灣警方合作，極力打擊R片盜版市場。

著作權法第91條規定，擅自以重製於光碟之方法侵害他人之著作財產權者，或意圖銷售或出租而擅自以重製於光碟之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新台幣五十萬元以上五百萬元以下罰金。