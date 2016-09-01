國道上驚見「大牛」 用路人驚呆：撞到就慘了！
2016-09-01 11:08
〔記者曾健銘／新北報導〕國道警察局第一公路警察大隊，昨日晚間近7時許接獲民眾報案，指稱國道1號北向6.5公里處五堵路段接近大華交流道前，竟有1頭水牛行走在外側路肩，因當時正值下班時間，疾駛而過的用路人看見水牛，全都看傻眼，紛紛急煞減速通過，國道警察獲報，出動2台巡邏車，配合高速公路局2輛工程車展開「圍捕」，4車前後包夾，耗費近1小時才將限制住牛隻，水牛「落網」還一臉無辜，讓眾人看了啼笑皆非。
國道警察局表示，該頭水牛飼養在五堵地區，距離鄰近的大華交流道不到500公尺，牛隻疑似沿著交流道一路走上國道後被民眾發現，警方第一時間派員趕赴現場，並透過電子告示牌通知用路人，隨後2輛巡邏車、2輛工程車聯手包夾，圍困住，事後再請五堵地區派出所訪查附近的飼養牛隻戶，最後聯繫上43歲龔姓飼主。
43歲龔姓飼主事後向警方表示，不清楚牛隻從何、為何會走上國道，所幸未造成人員傷亡，牛隻也平安歸來，頻頻向警方致歉，但警方仍依道路交通管理處罰條例第84條裁罰，網友事後也打趣地說：「差點撞到大牛」、「撞到可不是開玩笑！」
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