| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
墾丁小灣傳2人溺水 母女昏迷送醫搶救
 首頁 > 社會

BMW酒駕肇事傷人毀車 竟還找人頂替

2016-09-01  11:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮32歲賴姓男子，8月31日晚間8點多因酒駕在苑裡鎮台一線苑裡國小北側路段撞傷54歲陳姓女騎士，還波及2輛停在路旁的轎車。但賴男因酒駕心虛，找25歲陳姓男子頂替。直到女騎士傷重不治，陳男才坦承是出面幫人頂替酒駕，賴男也於今日凌晨3點多主動投案，警方正進一步偵訊中。

警方調查，賴男與友人到苑裡鎮參加傳統農曆7月最後一天的封街「夜市」後，回程時因幾杯黃湯下肚，駕駛的黑色BMW轎車失控撞上前方同向女騎士後，BMW衝向路旁民宅，停在民宅前的2輛轎車也因此被撞得面目全非。

女騎士則被肇事BMW一路拖行約40公尺，現場機車零件散落滿地，警方通知通霄救難協會到場幫忙交管，封鎖北上車道超過100公尺。

警方一開始調查時，陳男出面表示「車是我開的」，但直到今天凌晨一點多女騎士因頭部、身體多處創傷不治，陳男才驚覺「事情大條」，擔心扛下肇事逃逸致死重罪，轉而改口說「車不是我開的」。

後來警方查出，肇事駕駛原來是賴男，痛斥賴男應該「敢做敢當」，都撞死人還撞毀2輛無辜轎車，居然還想逃避刑責，目前警方正進一步釐清案情，偵訊賴、陳2人。

廣告
  • 女騎士被撞倒，機車倒在路邊零件散落一地（記者蔡政珉攝）

    女騎士被撞倒，機車倒在路邊零件散落一地（記者蔡政珉攝）

  • 肇事BMW（右）幾乎車頭全毀（記者蔡政珉攝）

    肇事BMW（右）幾乎車頭全毀（記者蔡政珉攝）

  • 男子開BMW（右）酒駕肇事撞倒女騎士、撞毀2輛車，竟還找人頂替（記者蔡政珉攝）

    男子開BMW（右）酒駕肇事撞倒女騎士、撞毀2輛車，竟還找人頂替（記者蔡政珉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 車禍 頂替
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式甜醬油燒肉
飄香荷葉飯
奇異果可以連皮吃？
塑膠容器注意事項
轉寄

標題：BMW酒駕肇事傷人毀車 竟還找人頂替


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月1日‧星期四‧丙申年八月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.