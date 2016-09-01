BMW酒駕肇事傷人毀車 竟還找人頂替

2016-09-01 11:06

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮32歲賴姓男子，8月31日晚間8點多因酒駕在苑裡鎮台一線苑裡國小北側路段撞傷54歲陳姓女騎士，還波及2輛停在路旁的轎車。但賴男因酒駕心虛，找25歲陳姓男子頂替。直到女騎士傷重不治，陳男才坦承是出面幫人頂替酒駕，賴男也於今日凌晨3點多主動投案，警方正進一步偵訊中。

警方調查，賴男與友人到苑裡鎮參加傳統農曆7月最後一天的封街「夜市」後，回程時因幾杯黃湯下肚，駕駛的黑色BMW轎車失控撞上前方同向女騎士後，BMW衝向路旁民宅，停在民宅前的2輛轎車也因此被撞得面目全非。

女騎士則被肇事BMW一路拖行約40公尺，現場機車零件散落滿地，警方通知通霄救難協會到場幫忙交管，封鎖北上車道超過100公尺。

警方一開始調查時，陳男出面表示「車是我開的」，但直到今天凌晨一點多女騎士因頭部、身體多處創傷不治，陳男才驚覺「事情大條」，擔心扛下肇事逃逸致死重罪，轉而改口說「車不是我開的」。

後來警方查出，肇事駕駛原來是賴男，痛斥賴男應該「敢做敢當」，都撞死人還撞毀2輛無辜轎車，居然還想逃避刑責，目前警方正進一步釐清案情，偵訊賴、陳2人。