網路詐騙吸金逾200萬 高市刑大開槍制伏5嫌
〔記者黃良傑／高雄報導〕陳姓男子利用毒友當人頭帳戶，涉嫌在露天拍賣網站及「品酒網」，佯賣韓國少年團BTS門票、名酒、機票兌換卷的名義，詐騙上百名網友，吸金至少200萬元，高市刑大昨攔捕遭衝撞，被迫開1槍射穿車窗玻璃，拉下5嫌壓制送辦。
警方在陳嫌隨身背包內查獲1把改造手槍、彈匣、47.49公克毒品，以及13顆一粒眠，綽號「百九」陳嫌（20歲）坦承攜槍防身，否認持槍犯案，至於涉及網路詐騙案，陳嫌忍不住抱怨毒友黑吃黑，警方調查，陳嫌找來毒友當人頭帳戶，當被害人匯錢到人頭帳戶，反被毒友領走。
高市刑大偵二隊鎖定「百九」詐騙集團，聯手刑事局偵九大隊偵辦，警方昨跟監陳嫌，發現毒友武姓男子（35歲）開車搭戴陳嫌、郭男（39歲，人頭）及沈姓（31歲）、蔡姓（31歲）毒友，因武男沿途不熄火，警方尾隨至鳳山區一處加油站。
警方趁嫌犯熄火加油時，衝上前逮人先壓制下車的沈男，武嫌發現警方圍捕，立即發動倒車衝撞偵防車，警方開槍射穿駕駛座車窗玻璃，砸破車窗喝令熄火，一一將車上4嫌拉出壓制，同時在陳嫌的隨身背包內，查獲１把改造手槍及彈匣，並在車內查獲毒品。
警方查出以陳嫌為首的詐騙集團，並未提供實體商品，涉嫌在露天拍賣網站及「品酒網」，佯裝販賣演唱會門票、虛擬寶物、遊戲點數、機票兌換卷、超商購物禮券、高粱酒及威士忌酒等，陳嫌以每本「簿子」8千到1萬元代價，向毒友購買人頭帳戶，自今年五月起涉嫌詐騙吸金。
警方今天訊後依違反詐欺、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦，同時呼籲若在「品酒網」遭「chnen118」詐騙得逞民眾，儘速與專案小組聯繫。
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標題：網路詐騙吸金逾200萬 高市刑大開槍制伏5嫌
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