| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
542旅勇虎戰車發生膛炸 所幸無人傷亡 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 社會

欠款94萬餘元 基隆市前議員挨告敗訴

2016-08-31  11:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市安樂區前議員張銘傑被控在選舉期間，向人調頭寸，15年來累計積欠何94萬8千元債務。基隆地院日前判張敗訴，要依約全數償還何姓債權人。

何姓債權人起訴主張，基隆市安樂區前議員張銘傑，在90年間，參選基隆市議員時，陸續以借據、支票、本票等向他周轉現金，每次借款數十萬元不等。

8年前，張又以要經營報攤需要60萬元及20萬元買車派送報紙為由，向他借款。

何指出，張起初還有依約每月償還他1萬元，但後來就無故不還錢，前後共欠他94萬8千元。

何不滿張欠錢不還，又避不見面，檢具張借錢時簽發的本票等借據，起訴請求張給付借款共94萬8千元。

基隆地院認為，張應履行消費借貸契約，清償欠款94萬8千元。

廣告
  • 基隆市前議員張銘傑被控積欠94萬8千元債務，基隆地院日前判張敗訴，要依約全數償還何姓債權人。（記者俞肇福攝）

    基隆市前議員張銘傑被控積欠94萬8千元債務，基隆地院日前判張敗訴，要依約全數償還何姓債權人。（記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 借錢 張銘傑
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
旗魚片炒時蔬
日式燉蘿蔔
麵條怎麼煮才美味？
廚房用油4法則
轉寄

標題：欠款94萬餘元 基隆市前議員挨告敗訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月31日‧星期三‧丙申年七月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.