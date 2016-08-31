欠款94萬餘元 基隆市前議員挨告敗訴
2016-08-31 11:53
〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市安樂區前議員張銘傑被控在選舉期間，向人調頭寸，15年來累計積欠何94萬8千元債務。基隆地院日前判張敗訴，要依約全數償還何姓債權人。
何姓債權人起訴主張，基隆市安樂區前議員張銘傑，在90年間，參選基隆市議員時，陸續以借據、支票、本票等向他周轉現金，每次借款數十萬元不等。
8年前，張又以要經營報攤需要60萬元及20萬元買車派送報紙為由，向他借款。
何指出，張起初還有依約每月償還他1萬元，但後來就無故不還錢，前後共欠他94萬8千元。
何不滿張欠錢不還，又避不見面，檢具張借錢時簽發的本票等借據，起訴請求張給付借款共94萬8千元。
基隆地院認為，張應履行消費借貸契約，清償欠款94萬8千元。
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