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海大女副教授電郵被駭成「bitch！」 網路維修者遭訴

2016-08-31  11:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕「老師你怎麼變成bitch！」國立海洋大學林姓女副教授聽到學生突來的提問，也嚇一跳，進入大學師資網站一看，他的Email網址遭駭成bitch@.edu.tw，報警追查出，竟是她一路栽培、力挺的郭姓女職員所為。基隆地檢署今天依破壞電磁紀錄罪與公然侮辱罪將郭起訴。

海大指出，林老師得知是自己同仁犯案感到心痛，還稱，郭女是她介紹來海大工作，她一路栽培郭女，想不到郭女竟是如此回報她，令人痛心。

林姓女副教授是海洋大學體育室專任老師，個性豪爽，為人熱情，是同學眼中的美女老師。

起訴書指出，林姓女老師去年1月間，聽到同學向她反映：「老師你怎麼變成bitch！」

林老師追問緣由後，登入海大官網師資介紹發現，她的電子郵件網址遭人竄改成bitch @.edu.tw，氣到報警。

警方獲報追出竄改者是海大負責管理、維護大學官網的 38歲的郭姓女職員。

郭女坦承犯行，並稱她因為負責管理網站，所以可以進去竄改，檢察官認定郭女同時觸犯公然侮辱與破壞電磁紀錄罪，將她起訴。

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  • 海大女副教授電郵被駭成「bitch！」。情境照與文無關。

    海大女副教授電郵被駭成「bitch！」。情境照與文無關。

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