另類低頭族！低頭撿紙杯 開車過彎摔落南迴

2016-08-30 18:38

［記者王秀亭／台東報導］高雄一林姓男子今天下午載著5名友人經台東南迴公路，欲回高雄，行經森永段時，疑因低頭撿紙杯欲吐檳榔汁，剛好又是過彎路段，廂型車擦撞護欄後，衝入兩層樓高的山谷，幸當時車速不快，僅兩名車上的女性友人擦傷送醫，無生命危險。

大武警分局表示，由60餘歲林男駕駛的廂型車再赴台東縣成功鎮訪友後，下午回程準備回高雄，由於事故地點為一大彎道，林男恰巧低頭要拿紙杯吐檳榔汁，而發生事故，幸好車速不快，加上車輛卡在樹上，若車速快恐真跌落幾百公尺深的山谷，兩名傷者經救護車送往屏東枋寮醫院治療。