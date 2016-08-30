| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
樹林鬧區驚傳女子墜樓 送醫急救中 涉非法持有「冰毒」 又4名台人遭印尼判死 打獵腳滑跌落40公尺山谷 男意識不清搶救中 車商大手筆促銷 把握這次機會！
 首頁 > 社會

另類低頭族！低頭撿紙杯 開車過彎摔落南迴

2016-08-30  18:38

［記者王秀亭／台東報導］高雄一林姓男子今天下午載著5名友人經台東南迴公路，欲回高雄，行經森永段時，疑因低頭撿紙杯欲吐檳榔汁，剛好又是過彎路段，廂型車擦撞護欄後，衝入兩層樓高的山谷，幸當時車速不快，僅兩名車上的女性友人擦傷送醫，無生命危險。

大武警分局表示，由60餘歲林男駕駛的廂型車再赴台東縣成功鎮訪友後，下午回程準備回高雄，由於事故地點為一大彎道，林男恰巧低頭要拿紙杯吐檳榔汁，而發生事故，幸好車速不快，加上車輛卡在樹上，若車速快恐真跌落幾百公尺深的山谷，兩名傷者經救護車送往屏東枋寮醫院治療。

廣告
  • 駕駛低頭撿紙杯，車輛掉落山谷，幸兩名乘客僅輕傷。（記者王秀亭翻攝）

    駕駛低頭撿紙杯，車輛掉落山谷，幸兩名乘客僅輕傷。（記者王秀亭翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 南迴 墜谷 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：另類低頭族！低頭撿紙杯 開車過彎摔落南迴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.