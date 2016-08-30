爆發ATM盜領案 泰警來台取經
2016-08-30 15:15
〔記者邱俊福／台北報導〕泰國近日發生ATM盜領案，犯罪手法和上月第一銀行遭ATM遭盗領的事件相似，泰國皇家中央偵查總局打擊科技犯罪局局長警少將SUPASATE CHOKCHAI，今天率團來台參訪刑事局，雙方就打擊跨國犯罪經驗交流，也特別針對ATM盜領案討論，以作為偵辦的參考。
刑事局表示，泰國是我國偵辦國際電信詐騙機房案及查緝毒品等案的重要合作夥伴，多年來雙方合作無間、默契關係良好，期許在既有合作基礎上，更進一步強化雙方合作關係，共同打擊跨國刑事犯罪案件。
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