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虐智障女「逼吞BB彈、鋼管捅下體」 2男判8年

2016-08-30  14:30

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗一名患有輕度智障的女子，前年借住曾經交往的邱姓男子住處，遭邱男夥同新女友徐姓少女、友人陳姓男子以及妹妹霸凌，逼迫她吞BB彈、當眾表演自慰，甚至以曬衣用的鋼管捅插其下體致傷。最高法院近日對全案做出三審判決，依加重強制性交罪判處邱男、陳男各8年2月、8年6月徒刑。全案定讞。

根據判決，被害人2014年3月間，因故投宿前男友邱男家中，時常遭到凌虐，2014年3月30日下午1時，邱男趁妹妹與女友出門喝喜酒，夥同陳男持曬衣桿痛毆被害人，接著逼迫被害人吞BB彈、脫衣表演自慰，邱男並以手指套著塑膠袋性侵，陳男更拿曬衣桿淫辱被害人下體致傷，讓被害人大聲狂叫「不要一直這樣用我！」

待邱女與徐女回家後，被害人向她們訴苦，不料又遭徐女毆打，徐女要離開時遭被害人死命拉住，造成陳男與邱妹又對她當街痛毆，直到警方獲報趕來，介入調查全案。被害人雖然在審理期間嫁人，由丈夫作主接受邱、陳2人各6萬6000元的賠償和解，但法院認全案惡性重大，仍依加重強制性交罪判刑。

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  • 苗栗一名女子前年遭邱男、陳男等人凌虐。（情境照，非本文當事人）

    苗栗一名女子前年遭邱男、陳男等人凌虐。（情境照，非本文當事人）

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標題：虐智障女「逼吞BB彈、鋼管捅下體」 2男判8年


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