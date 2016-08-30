「越漂亮」豔名在外 安檢不合格、恩客照衝
2016-08-30 11:34
越女長相甜美，身材勻稱恩客不斷。（記者蔡清華翻攝）
〔記者蔡清華／高雄報導〕多次查獲妨害風化紀錄的高雄市鳥松區中正路「越漂亮美容坊」，28日再度被仁武警分局執行擴大臨檢時查獲色情交易，一對男女當場被行政組員警活逮從事半套性交易。
仁武警分局28日晚間執行同步擴大臨檢勤務，約21時20分於鳥松區中正路「越漂亮美容坊」臨檢，員警走到至二樓3號房間時，當場查獲郭姓男子與33歲的越女交易完畢走出房間。
訊問郭男子坦承以1000元代價與越女從事半套性交易，該名越女身材勻稱，長相甜美，尋芳客絡繹不絕，是店內的主力紅牌，員警立即蒐證、並逮捕現場負責仲介色情交易之林姓男子移送偵辦。
警方指出，該美容坊多次被仁武分局查獲後，函請消防單位稽核現場消防安全設施，消防局於7月20日稽核為不合格場所，並於現場大門張貼了大大的「不合格場所」警語告示，然而上門消費的顧客不是未看見，就是視而不見。
警方表示，該美容坊名為養生按摩，實為掛羊頭賣狗肉暗地從事性交易勾當，已有多次檢舉及查獲色情交易紀錄，仁武警分局為維護仁武地區善良風俗及掃除不肖業者違法經營的行為，提供市民安全而乾淨的住家環境，仍將持續規劃勤務採取主動出擊， 查緝色情工作，呼籲不肖業者，知所收斂，莫以身試法。
「越漂亮」豔名在外，掛羊頭賣狗肉。（記者蔡清華翻攝）
現場大門張貼「不合格場所」警語。（記者蔡清華翻攝）
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