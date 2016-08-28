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警花捎愛 拾荒阿伯開心戴斗笠

愛心警花黃雪綺自掏包送上斗笠，拾荒阿伯開心戴上。（記者陳賢義翻攝）

2016-08-28  16:02

〔記者陳賢義／台東報導〕90元斗笠，愛心無價！

台東成功警分局長濱分駐所女警黃雪綺偕同事巡邏，途中看見1位阿伯未戴帽子遮陽，頂著烈日在馬路上拾荒，當下想起父親告誡要多做善事，立刻自掏腰包購買斗笠和1瓶礦泉水，並將這份愛心送到阿伯手中，貼心叮嚀要注意防曬、補充水分，老人家感動不已，「婉君」讚聲黃員不只幫助他人，也替自己積了福報。

「你看那個阿伯正中午的在撿回收，還沒戴帽子，我們去買1頂斗笠給他好不好？」巡邏途中看見拾荒阿伯未戴帽子，推著手推車在馬路上撿回收，黃雪綺瞬間想起父親時常訴她，要多幫助人、多做善事，轉身就跟同行的呂姓員警提議要買斗笠送阿伯，呂員爽快應答，但黃員突然遲疑，難為情的說「還是算了，我不會講斗笠的台語」，呂員聞聲哈哈大笑，當起小老師。

約莫5分鐘後，黃員拿著1頂全新的斗笠及1瓶礦泉水，出現在阿伯面前，叮嚀天氣熱要注意防曬、補充水分，隨後偕呂員離去，不打擾阿伯工作，只見老人家開心戴起愛心斗笠，笑容止不住。長濱分駐所表示，警專班卅一期畢業的黃雪綺平時就熱心公益，為人卻十分低調，總是默默行善不欲人知。

同事PO網分享黃員善舉，網友紛紛豎起大拇指讚聲。

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