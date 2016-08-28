濃煙竄天搶救中 西門町紅樓旁酒吧傳火警

消防員到場搶救。（記者王冠仁攝）

2016-08-28 15:01

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午2點42分，台北市消防局接獲報案，指稱西門町知名景點紅樓後方的一間酒吧發生火警。消防局立即派員到場搶救，目前已經撲滅火勢，不過火場內仍有濃煙不斷竄出，消防員正以切割器切割鐵門要入內撲滅殘火。

警方說，火警發生時該間酒吧沒有營業，目前沒有人員受傷、受困傳出。

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