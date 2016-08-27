警搜查擺烏龍 誤認屍體性別 還漏了一具遺體
2016-08-27 21:50
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〔記者王俊忠／台南報導〕64歲黃男與60歲李女是對情侶，同住在南市東區一戶老舊民宅，昨天上午該宅傳出惡臭，房東報警，警方到場發現床上有一具遺體與黃男、李女簽名的遺書，警方初步認定死者是黃男，但今天檢察官相驗後，赫然發現死者是女性（李女），檢察官要警方重回現場搜查，才在浴室內找到黃男遺體。
警方調查，黃男、李女同住，兩人疑都罹患慢性疾病，相互照顧度日，但鄰居有多日沒見到兩人，住宅也沒有開門，於昨天上午屋內傳出惡臭，鄰居察覺有異、通知房東報警。
轄區市警一分局派員調查，發現床上有一具短髮遺體，已經腫脹生蛆，警方與房東初步認定是黃男，也通知黃男在屏東的家人北上認屍，看到臉部腐爛、長蛆的遺體也認為應是黃男；但檢察官今天相驗發現遺體竟是女性，要求警方重返現場搜查，在浴室內找到燒炭自殺的黃男。
檢警確認，第一具發現的遺體是李女，在浴室發現的第二具遺體是黃男，勘驗現場並無外力入侵，現場有一張22日的發票購買木炭等物，研判是黃男燒炭自殺，李女因無法自理生活，最後陳屍床上，在寫有「生病很辛苦、我對不起大家」的遺書上，兩人都有簽名，家屬對死因沒有異議。
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