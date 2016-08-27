番花路平交道車禍 女騎士擦傷無大礙

院方為受傷的女大學生進行傷口包紮，經治療，女大生沒事卻仍驚嚇過度，對車禍事故心有餘悸。（記者張聰秋攝）

2016-08-27 21:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕今晚7時19分許，彰化縣花壇鄉番花路平交道發生機車與火車碰撞的交通事故，19歲游姓女大學生從台中騎車要回家，經過平交道時，疑因當時天色黑暗，沒看到柵欄放下，不慎與行駛而過的台鐵北上144號列次自強號火車發生碰撞，機車受損嚴重，火車因氣軔軟管撞毀需修護，旅客改在彰化站轉搭其他班次繼續北上，而被救起的女騎士，身體多處擦傷，經送醫急救生命徵象穩定已無大礙。

車禍發生後，機車被撞毀，機車零件散落在平交道柵欄處四周，可見撞擊力道猛烈，游女飽受驚嚇還好只是身體多處擦傷，生命徵象穩定，消防人員趕抵現場，立即將游女送上救護車，載往彰化基督教醫院急救，院方為游女進行傷口包紮和處理，車禍現場仍由警方人員處理中，詳細事發原因仍有待釐清。