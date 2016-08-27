好有愛！新店愛心會送物資給台東災民

2016-08-27 16:33

［記者黃明堂／台東報導］尼伯特颱風重創台東，新北市新店區愛心會關懷受災民眾的生活，募集民生物資一批及現金，今由會長詹松達及幹部親自送到台東縣議會，委請議長饒慶鈴代為分送給重災區受災民眾。

民生物資包括白米2500斤、關廟麵20大箱、春風衛生紙20大箱，以及現金12萬元。今日下午在台東縣議會舉行儀式，由議長饒慶鈴代表接受，致送感謝狀表達謝意。

新店區愛心會會長詹松達表示，這次風災對台東造成的災害非常慘童，他感同身受，經發動會員捐募，把這份愛心送到台東，表達社會的關懷。