21歲通緝犯打警察 怒嗆「叫我媽找記者！」

2016-08-27 16:20

〔記者吳政峰／基隆報導〕打人的喊救人！基隆市一名21歲黃姓通緝犯25日被警方攔查，不但勒住警察脖子、電聯議員關說、還嗆聲找媒體，經制伏在地，身上又被搜出安非他命，全案先解送基隆地檢署歸案，再追加妨害公務、毒品等罪嫌。

黃男無業，有吸毒前科，與媽媽、弟弟同住，沒錢就向從事家庭代工的母親索討，為社區的頭痛人物，基隆市第三警分局碇內派出所所長鄭俊廷接獲陳情，特別注意他的動向。

鄭俊廷表示，之前3度攔檢黃男，黃男可能誤認警方針對他，心生不滿，除了電聯媽媽來處理，並打給議員要求施壓，其中一次甚至無視公權力，直接加足油門騎走，態度非常傲慢。

黃男最近吸毒被逮，不但未到案，還在外面趴趴跑，8月被發布通緝，25日晚間8時，鄭俊廷在基隆碇內郵局旁看到他騎著機車，立刻施以攔查，準備解送歸案，沒想到突遭攻擊。

黃男拒捕，猛力勒住鄭俊廷頸部，鄭員為符合比例原則，不願貿然掏槍，徒手與他扭打約1分鐘，支援警員賴文瑞從後方拉一把，黃男才跌坐在地就擒。

鄭俊廷喝令黃男配合，未料他又使出嗆聲三寶「記者、媽媽、議員找」想找議員關說，並嗆「叫我媽找記者！」行徑荒誕，完全忘了通緝犯身分，員警傷透腦筋。

警方隨後在他身上搜出安非他命2.09克與數百個夾鏈袋，疑似意圖販賣而持有毒品，解送後，檢察官黃建軒裁定觀察勒戒；意圖販毒案則另案偵辦中。

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