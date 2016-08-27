男大生騎車掉錢渾然不知 婦人驚險擋車幫撿鈔
2016-08-27 15:47
〔記者許國楨／台中報導〕一名男大生騎機車準備到書局買書，途中錢包被擠出口袋，連帶一千多元的紙鈔隨風亂飛，剛好騎車在後方的龔姓婦人見男大生叫也叫不回，顧不得危險擋車後逐張撿齊後送到警所招領，警方隨即透過皮夾內學生證連繫上仍渾然不知的男大生，讓男大生感動直說：「差點當散財童子，還好遇到貴人。」
警方指出，本月18日下午2點多，張姓男大生騎機車沿自由路往市區方向呼嘯而過，放在褲袋內的皮夾可能是受到擠壓竟意外掉出，連同皮夾內共1500元的千元及百元大鈔也隨風亂飛，只見鈔票竟然從天而降讓路過的民眾直呼，真是奇特的景象。
此時剛好騎在男大生後方的龔姓婦人見狀馬上大聲呼叫：「帥哥，你的皮夾掉出來了」﹔只是男大生根本渾然不覺，騎著機車早就不見人影，龔婦見男大生叫也叫不回，顧不得鈔票散落在車水馬龍的快車道上，馬上將機車停放路旁後驚險擋車撿齊後，就近送到第二分局台中公園派出所招領。
值班女警洪碧卿隨即根據皮夾內的學生證聯絡到男大生就讀大學學務處，請老師幫忙代為聯繫前來領取遺失物，沒多久只見男大生氣喘吁吁的衝到派出所，表示剛剛要到火車站附近買書，到書店門口剛停好車就接到校方打來的電話，這才驚覺錢包掉了。
經男大生清點發現皮夾內的現金一張都沒少，忍不住笑開懷還靦腆說，差點當散財童子，還好遇到貴人，台灣人實在太善良太熱情了，實在揪甘心！
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