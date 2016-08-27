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毒蟲拒捕竄國道 警狂飆時速150逮人

2016-08-27  12:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今天凌晨0點多，高市警方擺設路檢點執行路檢勤務時，一輛黑色自小客車見狀拒檢迴轉駛離，員警見狀立即上前追捕，該輛自小客車隨即繞上國道中山高，與警方展開追逐；最後警方順利在楠梓交流道將該車攔停，並順利起獲海洛因及安毒共50公克，並逮捕駕駛邱姓男子，訊後依毒品等罪送辨。

警方指出，27日凌晨零點47分，湖內分局湖街派出所員警在路竹區環球路擺設路檢點執行路檢勤務時，一輛由路竹往湖內方向行駛的黑色自小客車發現前方有路檢點，竟駕車迴轉拒檢，員警眼尖發現後，立即跳上警車驅車追趕。

過程中，該輛自小客車開上中山高後，不斷在國道上蛇行、行駛路肩或關閉燈光等方法，企圖甩開警方，但警方仍以時速150公里的速度緊追在後，最後雙方追逐約15公里後，該輛自小客車見無法擺脫，開車下楠梓交流道準備進入市區時，被員警順利逼停，但仍有一輛無辜的自小客車被疑犯的車追撞到，幸未傳出傷亡。

員警盤檢時，順利逮捕車上邱姓男子（48歲）及另名郭姓女乘客（41歲），並查獲50公克海洛因及安非他命等毒品。警方表示，邱男被攔停前，還把裝有毒品的背包丟棄在路旁水溝，但仍逃不過眼尖的員警，訊後依毒品、公共危險等罪移送法辨。

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  • 警方在國道上飆車追捕毒犯，為逼停嫌犯還造成警車受損。（記者黃佳琳攝）

    警方在國道上飆車追捕毒犯，為逼停嫌犯還造成警車受損。（記者黃佳琳攝）

  • 警方逮捕在國道上飆車的邱姓毒蟲和他女友。（記者黃佳琳攝）

    警方逮捕在國道上飆車的邱姓毒蟲和他女友。（記者黃佳琳攝）

  • 警方在楠梓交流道下順利逼停拒檢的毒蟲。（記者黃佳琳翻攝）

    警方在楠梓交流道下順利逼停拒檢的毒蟲。（記者黃佳琳翻攝）

  • 毒蟲把裝有毒品的背包丟在路邊，企圖規避查緝。（記者黃佳琳翻攝）

    毒蟲把裝有毒品的背包丟在路邊，企圖規避查緝。（記者黃佳琳翻攝）

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