申訴遭言語性騷擾 女反遭上司控誹謗

2016-08-27 11:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕在保全公司上班的吳姓女子，不滿任姓上司對他言語性騷擾，向公司提出申訴要求調查，公司調查後認定「不成立」結案，任男因此提告吳女妨害名譽，但新北地檢署認為，吳女以不公開方式向公司提出性騷擾申訴，未散布於眾，認定吳女罪嫌不足不起訴。

30多歲的吳女指控，到保全公司任職一週，任男就常在她面前開黃腔，甚至刺探她隱私詢問「離婚了沒？」、「有幾個小孩」，她覺得被言語性騷擾，才向公司提出申訴。據悉，吳女申訴後轉調其他單位，隔沒多久便離職了。

保全公司調查，依吳女提供的LINE對話紀錄，僅能證明任男上班時間與她攀談聊家庭私事，尚為達到性騷擾程度，且吳女無法證明任男有借題發揮在公事上找麻煩，認定性騷擾不成立，遭調查的任男不滿提告吳女涉及誹謗罪。

檢方認為，吳女依合法管道申訴，並未在公司以散布流言或散發黑函抹黑任男，難認其有誹謗主觀犯意，因此予吳女不起訴處分。