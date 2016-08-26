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派出所長盤查毒蟲反遭鎖喉 同僚機警解圍

2016-08-26  19:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕毒蟲黃建軒昨晚騎車，等紅綠燈，被路口交管的碇內所長鄭俊廷認出，停車受檢時竟襲警，將鄭員鎖喉近 1分鐘，還好警員賴文瑞機警解圍，才與鄭所長合力將黃制伏、法辦。

綽號大胖的21歲毒蟲黃建軒，體重逾80公斤，因毒品案遭通緝。

他昨晚8時許，騎經基隆市源遠路等紅綠燈時，被在路口交管的基隆市警三分局碇內所長鄭俊廷一眼認出，示意他停車受檢，與同僚賴文瑞一同盤查。

未料，黃停好車時突然，以右手勒住鄭員的頸部，身材較為「嬌小」的賴見狀，跑至黃嫌身後，以手肘攻擊黃的後腳，才讓黃跪下，鬆開勒住鄭員的手；2警與黃僵持近1分鐘。

2警隨後在黃嫌的身上搜出2小包共重2.09公克安非他命毒品、帳冊、磅秤等工具；由於帳冊上不僅有對象、還有金額，警方懷疑他販毒。

黃嫌否認販毒，警方仍依販毒、妨害公務等罪嫌，將他移送法辦。

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  • 黃建軒襲警鎖喉派出所長鄭俊廷，還好被同僚賴文瑞解圍。（示意照，圖與本案無關，記者林嘉東攝）

    黃建軒襲警鎖喉派出所長鄭俊廷，還好被同僚賴文瑞解圍。（示意照，圖與本案無關，記者林嘉東攝）

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