劉泰英年初被判刑定讞 須不須入獄仍未知

2016-08-26 15:30

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨前投管會主委劉泰英，被控在國安密帳案侵占2.5億元，還另涉侵占公款15萬美元，遭最高法院判刑3年確定，劉另涉新瑞都衍生的橋頭寶公司背信等案，被判刑3年6月及1年10月定讞，劉不滿高等法院裁定合併執行刑8年2月，提起抗告後，仍被最高法院駁回定讞；據悉，今年2月，台北地檢署執行科已將劉案送法務部重核假釋，過半年仍未收到法務部回函。

劉泰英先前因新瑞都等案已服刑過半，並獲假釋出獄，他另案再被判刑8年2月定讞，應入獄執行。

依法務部規定，針對非數罪併罰之案件，如前案已假釋，後案才移送執行，為避免出現部分受刑人雖合併執行後已達假釋標準，卻須先入監執行等重核假釋後才能再行假釋的情況，檢察官應先函文監獄辦理重核假釋或註銷假釋。