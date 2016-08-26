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出國旅遊猝死 家屬控告旅行社不聞不問

2016-08-26  15:18

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市大溪區民陳寶春，今年5月參加日華國際旅行社金廈五日遊活動，旅遊時因身體不適送醫後不治，陳寶春的兒子黃國強，今天在市議員劉茂群陪同下召開記者會，控告旅行社擅自變更、增加行程，導致陳寶春身體不適，此外，旅行社領隊看狀況不對就中途「落跑」，找來地陪毫無作用，最後他還質疑，旅行社不將病患送到有信譽的長庚醫院，反而送到惡名昭彰的人民醫院，這是導致陳寶春死亡的主因。

對此，日華國際旅行社總經理林承曄表示，絕對沒有增加行程，至於第3天的購物行程挪到第4天，也是該團旅客要求，由於事發時，隔天該團就要返回台灣，劉姓領隊必須帶團回國，劉姓領隊隔天清晨5點多才離去，日華在當地配合的旅行社於5點45分就派員到場協助家屬，除了派車外，還提供住宿，連同家屬機票，都是由旅行社買單，至於送到廈門第一醫院杏林分院就醫，是因為醫院距離飯店只有5分鐘的車程，也是廈門最大的醫院，而長庚醫院的車程要20分鐘。

黃寶強說，他父親黃進平、陳寶春參加日華金廈五日遊活動，是於5月11日從台灣出發，到第4天行程的時候，由於整天都是購物行程，晚上還要逛夜市，導致陳寶春身體很不舒服，晚上9點多告訴劉姓領隊，劉姓領隊協助救醫，晚上11點才到醫院，醫院進行各項檢驗，還未展開治療，未料在隔天2點突然出現休克症狀，院方立刻急救，直到清晨9點9分宣告不治，猝死原因不明。

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  • 大溪區民陳寶春出國旅遊猝死，家屬在市議員劉茂群（右一）陪同下召開記者會，控告旅行社不聞不問。（記者謝武雄攝）

    大溪區民陳寶春出國旅遊猝死，家屬在市議員劉茂群（右一）陪同下召開記者會，控告旅行社不聞不問。（記者謝武雄攝）

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