讓座風波延燒 李婦糕餅店被惡搞成「養雞場」

李婦開在北新路上的糕餅店被惡搞成「養雞場」。（圖擷自Google地圖）

2016-08-26 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕一名婦人在捷運上怒譙北一女學生未主動讓座，還拍照PO網引來輿論批評，現在風波越演越烈，不但傳北一女委託律師提告，罵人李婦在新北市所開的糕餅店被網友們惡搞成「養雞場」。

日前2名北一女學生搭捷運普通座位，未主動讓位，竟遭同車的李姓婦人拍照PO網辱罵：「該做雞吧」，此舉引來輿論批評，北一女家長會已議請律師事務所，追究李婦的法律責任，而李婦所經營的糕餅店臉書專頁也遭網友灌爆而緊急關閉，但網友仍然不放過這家糕餅店，而在Google地圖上，將該店惡搞成「養雞場」。

該糕餅店25日在Google地圖上被惡搞，變成「養雞場」，類別也被更改成：「雞肉料理餐廳」，雖然今（26日）上午，該店名稱一度恢復正常，類別也變回「烘焙屋」，但下午在Google地圖上該店還是出現雞肉跟養雞場圖片。