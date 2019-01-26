「對台灣功大於過」馬英九談老蔣：有個紀念堂不為過

2019-01-26

〔記者施曉光／台北報導〕資深藝人鄭惠中因為不滿中正紀念堂轉型，突襲掌摑文化部長鄭麗君，引發議論，前總統馬英九昨接受廣播節目專訪時表示，蔣介石對台灣有功也有過，有人稱蔣介石是二二八事件元凶的說法，他認為「有點過頭」，蔣介石雖有責任，但絕非元凶，而且對台灣「功大於過」，「有一個紀念堂應不為過」。

對於民進黨政府要追究加害者責任，馬英九表示，多年來在文獻中都找不到蔣介石下令鎮壓二二八的證據，且當年蔣介石還交代從寬處理，不得報復。

馬英九指出，蔣介石在中國與台灣縱橫數十年，怎麼可能只有功沒有過，或沒有功只有過，蔣介石光復台灣，打贏八二三砲戰、古寧頭戰役，推動土地改革、九年國教等都是功，二二八事件則是過，蔣介石有責任，但絕非元凶。

對於中正紀念堂是否應該廢除？馬英九說，蔣介石對台灣「功大於過」，「有一個紀念堂應不為過」，如果大家覺得應該功過併陳，不妨在展覽館中把一些蔣介石被批評的內容也放進去。

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